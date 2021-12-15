Мининфраструктуры объявило о старте масштабного ремонта трассы Киев – Одесса в Черкасской области

Речь идет о капитальном ремонте трех участков в Черкасской области общей протяженностью 85 километров. Трассу ремонтируют по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице Мининфраструктуры.

Ремонтные работы будут проведены за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в рамках совместного с Украиной проекта.

"В рамках кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ речь идет об обновлении около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Это позволит обеспечить качественное покрытие по всей протяженности одного из важнейших для Украины маршрутов. Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже через 2 года", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Подрядчика определят после проведения тендера через Портал электронных закупок клиента ЕБРР (ECEPP). Компании могут подавать предложения до 8 февраля 2022 года.

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В прошлом году дорожники завершили работы на 25 км трассы М-05 в Киевской и Черкасской областях.

Напомним, всего в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с начала 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.