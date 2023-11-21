Минобороны выявило убытки в воинской части Черниговщины на 40 млн гривен

Во время аудита было выявлено четыре нарушения, которые привели к убыткам государству.

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В воинской части завысили стоимость генераторов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ua.depositphotos.com, МОУ

Министерство обороны Украины обнародовало результаты аудита, проведенного в воинской части Черниговской области, во время которого были выявлены серьезные нарушения. Аудиторы установили, что ущерб, нанесенный государству, составляет 38,8 миллионов гривен, об этом сообщило Минобороны в понедельник, 21 ноября.

Аудит Минобороны выявил четыре нарушения в одной из воинских частей Черниговской области. Наиболее значительным нарушением оказалось завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов на 37,1 миллионов гривен. Выявлено, что должностные лица заключали дополнительные соглашения с поставщиками. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

При этом в период с октября 2022 года по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для пользования не превысила 15% от закупленных.

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Другие нарушения

Кроме этого, аудит выявил другие нарушения на общую сумму 1,7 миллиона гривен. Также установлены факты препятствования аудиторам во время их работы.

В результате выявленных нарушений начато уголовное производство, а материалы о нарушениях должностных лиц переданы правоохранительным органам для дальнейшего рассмотрения.

Инициатива "Рекрутинг" от МОУ

Напомним, в Украине совсем недавно начался первый проект, направлен на привлечение мотивированных лиц к службе в Вооруженных силах. Основная задача этого рекрутинга - дать людям возможность правильно понять, какие вакансии, какие навыки и какие знания могут быть полезны в Вооруженных силах.

Также в рамках инициативы "Рекрутинг" Министерство обороны Украины подписало соглашение с компанией Work.ua, Это вторая сделка в рамках этого проекта. Она предусматривает бесплатное предоставление услуг порталом Work.ua в интересах поддержки потребностей армии. Войска Украины сейчас нуждаются в квалифицированных специалистах, поэтому важно, чтобы потенциальные кандидаты имели четкое понимание, в какую военную часть и на какую конкретную специальность они приглашены.

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