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"Не можем идти на федерализацию": эксперт озвучил перспективу Минских соглашений

Аналитик утверждает, что нынешний президент повторяет путь своего предшественника.

16 июля 2020, 19:27
Зеленский Порошенко
Эксперт считает, что Зеленский идет по пути Порошенко / коллаж УНИАН

Для проведения выборов на Донбассе должны быть выполнены все условия по безопасности, в том числе, политические, а также должен быть выдержан определенный переходный период в 2-3 года, чтобы на Донбасс вошли партии и организации, медиа, восстановлен правовой контроль.

"Потому есть большой плюс в том, что выборы на Донбассе не состоятся и я не вижу никаких оснований связывать это с выходом Украины из Минского процесса", - такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

По словам эксперта, президент Владимир Зеленский продолжает стратегию своего предшественника Петра Порошенко.

"По факту Зеленский продолжает линию Порошенко. Президент боится делать лишние шаги, потому что это может спровоцировать недовольство внутри страны и протесты на улицах. Но у Украины нет возможности выполнять то, что он подписал – мы не можем идти на федерализацию в нынешних условиях. Потому все эта ситуация будет продолжаться у нас еще не один год", - отметил он.

Читайте такжеРезников назвал причины неэффективности Минских соглашенийОктистюк убежден, что вопрос Минских соглашений может разрешиться в сентябре, когда запланировал визит президента Франции в Украину.

"Что касается реакции других стран Нормандской четверки, то новый импульс в этом вопросе возможен во время визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона в сентябре, так как тогда все эти вопросы в разрезе Минских соглашений наверняка будут обсуждаться", - подытожил политический аналитик.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 15 июля провели телефонный разговор, в ходе которого детально обсудили реализацию Минских соглашений и урегулирование конфликта на Донбассе.

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Украина настаивает на пересмотре Минских соглашений, поскольку ряд их пунктов не соответствуют сегодняшним реалиям.

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