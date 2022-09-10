Минус 400 оккупантов и 100 единиц техники: ВСУ устроили мощную "бавовну" в оккупированной Кременной

Глава Луганщины анонсировал для путинских захватчиков очередной "урожай бавовны" / Фото УНИАН

Во временно оккупированном городе Кременная Луганской области Вооруженные силы Украины нанесли удары по местам скопления вражеских войск. В результате российская оккупационная армия потеряла около 400 человека, а также приблизительно 100 единиц военной техники. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, взрывы в Кременной произошли сразу на нескольких базах российских оккупантов. В частности, речь идет о командных пунктах и казармах, где находилось много личного состава, передает Фабрика Новин.

"Произошла "бавовна" в разных местах в Кременной, именно там, где были базы российских военных. Это и командные пункты, и казармы, где были военнослужащие, и базы, где проводился ремонт или обслуживание техники. Также там было скопление техники для переброски на какие-то другие направления", – сказал Гайдай.

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При этом глава Луганщины анонсировал для путинских захватчиков очередной "урожай бавовны".

"В результате всей "бавовны", которая произошла в разных частях Кременной, россияне потеряла до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники. Стоит ожидать новый урожай зверька "бавовнятка", которого мы уже всей Украиной полюбили. Ждем новой информации, где он побывал и с какими последствиями для российской армии", – отметил глава ОВА.

Как сообщал Главред, за 5-7 сентября бойцы ВСУ уничтожили воздушных целей врага на 157,5 млн долларов США. Об этом сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ. Речь идет о средствах воздушного нападения ‒ крылатых ракетах, самолетах и вертолетах.

Напомним, украинская авиация и артиллерия за сутки 9 сентября наносила мощные удары по врагу на Юге. ВСУ уничтожили склад боеприпасов и паромную переправу оккупантов.

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