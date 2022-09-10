На Юге ВСУ за сутк уничтожили склад боеприпасов, паромную переправу и 9 танков врага

В пятницу, 9 сентября, украинская авиация нанесла семь ударов. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач.
Украинская авиация и артиллерия за сутки 9 сентября наносила мощные удары по врагу на Юге. ВСУ уничтожили склад боеприпасов и паромную переправу оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг, украинская авиация нанесла 7 ударов. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтоннной переправе и по мостам.
В ОК Юг отмечают, что, по подтвержденным результатам армия РФ сократилась на:
- 75 солдат;
- 9 танков Т-72;
- 2 гаубицы "Мста-Б";
- 8 единиц авто-бронетехники.
"В Бериславском районе Херсонской области уничтожено склад боеприпасов в Беляевке и паромную переправу в районе Львового", - добавили наши воины.
Как сообщал Главред, защитники Украины на южном направлении за сутки, 8 сентября, уничтожили 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромную переправу врага - в Новой Каховке.
Днем ранее Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов.
Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.
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