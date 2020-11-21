Минздрав подсчитал, во сколько обходится лечение одного COVID-пациента

Ляшко назвал сумму,необходимую для лечения коронавируса / УНИАН

Лечение одного пациента с китайским коронавирусом в Украине составляет 38 тыс. гривен.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, такая цифра не учитывает пребывания в реанимации. Там лежат больные, у которых болезнь протекает гораздо тяжелее.

Сейчас Национальная служба здоровья Украины иначе оплачивает этот тариф. Сначала НСЗУ передает медучреждениям более 1 млн гривен для подготовки больницы, чтобы там закупили необходимые средства. Уже потом больницам выплачивают 170 тысяч грн на медицинскую бригаду.

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