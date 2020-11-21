Минздрав подсчитал, во сколько обходится лечение одного COVID-пациента

В Минздраве пояснили механизм начисления средств для лечения опасной болезни.
Лечение одного пациента с китайским коронавирусом в Украине составляет 38 тыс. гривен.
Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, такая цифра не учитывает пребывания в реанимации. Там лежат больные, у которых болезнь протекает гораздо тяжелее.
Сейчас Национальная служба здоровья Украины иначе оплачивает этот тариф. Сначала НСЗУ передает медучреждениям более 1 млн гривен для подготовки больницы, чтобы там закупили необходимые средства. Уже потом больницам выплачивают 170 тысяч грн на медицинскую бригаду.
Коронавирус в Украине:
- Согласно данным на субботу, 21 ноября, коронавирус в Украине за последние 24 часа диагностирован еще у 14 580 человек. В общей сложности с момента начала эпидемии на территории страны коронавирус диагностировали у 612 665 человек.
- В пятницу, 20 ноября, в Украине был зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19. Коронавирус подцепили 14 575 человек. Среди них 549 детей и 613 медицинских работников.
- В связи с ростом числа заражений в Минздраве заявили о намерении требовать усиления карантинных ограничений в случае, если количество ежедневных заражений составит 30 тысяч случаев.
- Кабмин 11 ноября принял решение о введении в стране карантина выходного дня. С 14 ноября по субботам и воскресеньям в регионах Украины не должны работать заведения сферы общепита и развлекательной сферы.
Автор: Екатерина Трохимчук