'Мир в обмен на людей - рабство': Стефанчук злобно растоптал условия Путина

По словам спикера парламента, "мир в обмен на замороженный конфликт - это перекладывание этой войны на плечи наших детей и внуков".

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Украина нуждается в полноценном и справедливом мире / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с YouTube

Украина нуждается в полноценном, справедливом и устойчивом мире. Поэтому очень важна реализация Формулы мира президента Владимира Зеленского. Об этом сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем Facebook.

Свое заявление он сделал на фоне последних заявлений президента страны-агрессора России Владимира Путина о "мире".

"Мир в обмен на территорию - это аннексия. Мир в обмен на суверенитет - это капитуляция. Мир в обмен на людей - это рабство. Мир в обмен на безблоковый статус - это самоубийство. Мир в обмен на замороженный конфликт - это перекладывание этой войны на плечи наших детей и внуков", - подчеркнул глава парламента. видео дня

Стефанчук добавил, что поэтому чрезвычайно важна полная имплементация Формулы мира украинского президента. Первый шаг на пути к ее реализации, считает спикер Рады, - это первый саммит мира в Швейцарии.

"Формула потому и является формулой, потому что в ней должны быть все составляющие. И именно Украина, которая страдает от этой агрессии, имеет справедливое право определять части этой Формулы", - подчеркнул Стефанчук.

Саммит мира в Швейцарии / Инфографика: Главред

Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - последние новости

По итогам Саммита мира Украина рассчитывает на коммюнике, где будет прописано решение проблем, на которых акцентирует внимание Киев, сказал Владимир Зеленский. Нужно согласовать основанный на формуле Украины план переговоров и впоследствии вести дискуссии на базе этого документа с РФ.

В Швейцарии заявили, что на Саммите мира 15-16 июня будут обсуждать три ключевых вопроса: ядерную безопасность, продовольственную безопасность и возвращение похищенных детей. В Берне считают, что впоследствии вопросы будут обсуждать и с российскими представителями.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал основные цели Саммита мира в Швейцарии. По его словам, речь идет не о мирных переговорах, а демонстрацию России, что Устав ООН и международное право все еще работают.

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