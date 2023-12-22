Мобилизация в ВСУ украинских мужчин за рубежом: две страны уже высказались

Немецким депутатам мнение о призыве украинских мужчин понравилось, а вот Эстония объяснила, почему не будет выдавать сбежавших граждан Украине.

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В Украине планируют усилить мобилизацию / Коллаж Главреда, фото: УНИАН

Немецкой оппозиции понравилась идея депортации украинских мужчин для мобилизации в Украине. В то же время в Эстонии уже заявили, что у украинских служб отсутствуют такие полномочия на территории ее страны. Сейчас Верховная Рада только разрабатывает законопроект, законных рычагов влияния на призывников, сбежавших из Украины, у командования нет.

Как пишет Spiegel, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер из партии "Христианско-демократический союз" заявил об около 200 тысячах украинских мужчин призывного возраста, проживающих в Германии, и которых "не хватает в Украине, чтобы поддержать Родину в войне".

В частности, он поддержал лишать таких украинцев выплат и не предоставлять им убежище.

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"Это также вопрос справедливости по отношению к сражающимся солдатам и их семей. Конечно, эти украинцы смогут потом попробовать подать заявление на убежище. Однако у нас нет обязательств автоматически предоставлять им убежище. Германия также могла бы, например, приостановить выплату соцпомощи для этой группы", - сказал он.

В Эстонии же заявили, что не имеют оснований выдавать Украине таких граждан.

"У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал руководитель департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги в комментарии Postimees.

Мобилизация в Украине

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров дал большое интервью немецким СМИ, в котором было упомянуто о планах призыва украинцев за рубежом. После чего в Минобороны уточнили, что речь шла о призыве ко всем украинцам приобщаться к ВСУ, но вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины сейчас не стоит.

А впрочем в Верховной Раде подчеркнули, что Минообороны и Генштаб разрабатывают комплексный законопроект для мобилизации и воинского учета мужчин, покинувших Украину. По словам народного депутата Вадима Ивченко, в первые дни заседания парламента в январе 2024 года законопроект будет представлен в виде проекта и выдвинут для голосования парламента в первом чтении.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал призыв еще 500 тысяч человек "в ближайшее время". Вопрос мобилизации, отметил Данилов, поднимался на четырех Ставках.

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