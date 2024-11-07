"Могут сидеть неделями без еды": у врага на Донбассе проблемы с поставками

Ключевые тезисы:
- ВСУ контролируют ситуацию на всех направлениях
- Оккупанты пытаются атаковать Торецк малыми группами
На Торецком направлении враг каждую ночь пополняет личный состав и подвозит вооружение, а вот с едой у оккупантов значительные проблемы. Об этом в эфире "Суспільне новини" рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова.
По ее словам, российские войска атакуют малыми штурмовыми группами, потому что в городе, это эффективно.
"Вражеские войска постоянно пополняют личный состав, каждую ночь они заводят новое пополнение, и пополняет боекомплекты и подвозит вооружение. Они используют БпЛА, чтобы доставлять к своим позициям еду и воду, однако они могут сидеть неделями без воды и пищи", - рассказала Анастасия Бобовникова.
Пресс-секретарь добавляет, что украинские войска контролируют ситуацию на всех направлениях фронта. В то же время Торецкое направление под "бдительным оком" врага.
Она отметила, что несколько дней назад российские войска вблизи Торецка потеряли почти сотню бойцов.
Торецк
Торецк (в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия.
После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался крупнейшим городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек.
Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления.
Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает как плацдарм для дальнейшего наступления на захваченную россиянами Горловку.
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Как ранее писал Главред, Силы обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время российская оккупационная армия имеет продвижение возле четырех населенных пунктов.
Офицер Сергей Цехоцкий информировал, что благодаря своему мастерству и храбрости Силы обороны сдерживают врага, который в последнее время активно штурмует позиции украинских подразделений на Торецком направлении, забрасывая туда пехоту и технику.
При этом лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты накапливают силы для нового наступления. По его словам, враг стягивает свои силы на Запорожском направлении. Свое наступление они могут начать в направлении Гуляйполя.
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