"Могут сидеть неделями без еды": у врага на Донбассе проблемы с поставками

По словам пресс-секретаря, несколько дней назад российские войска вблизи Торецка потеряли почти сотню бойцов.

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ВСУ сдерживают вражеское наступление / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Ключевые тезисы:

ВСУ контролируют ситуацию на всех направлениях

Оккупанты пытаются атаковать Торецк малыми группами

На Торецком направлении враг каждую ночь пополняет личный состав и подвозит вооружение, а вот с едой у оккупантов значительные проблемы. Об этом в эфире "Суспільне новини" рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова.

По ее словам, российские войска атакуют малыми штурмовыми группами, потому что в городе, это эффективно.

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"Вражеские войска постоянно пополняют личный состав, каждую ночь они заводят новое пополнение, и пополняет боекомплекты и подвозит вооружение. Они используют БпЛА, чтобы доставлять к своим позициям еду и воду, однако они могут сидеть неделями без воды и пищи", - рассказала Анастасия Бобовникова.

Торецк / Инфографика: Главред

Пресс-секретарь добавляет, что украинские войска контролируют ситуацию на всех направлениях фронта. В то же время Торецкое направление под "бдительным оком" врага.

Она отметила, что несколько дней назад российские войска вблизи Торецка потеряли почти сотню бойцов.

Торецк Торецк (в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался крупнейшим городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает как плацдарм для дальнейшего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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Как ранее писал Главред, Силы обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время российская оккупационная армия имеет продвижение возле четырех населенных пунктов.

Офицер Сергей Цехоцкий информировал, что благодаря своему мастерству и храбрости Силы обороны сдерживают врага, который в последнее время активно штурмует позиции украинских подразделений на Торецком направлении, забрасывая туда пехоту и технику.

При этом лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты накапливают силы для нового наступления. По его словам, враг стягивает свои силы на Запорожском направлении. Свое наступление они могут начать в направлении Гуляйполя.

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