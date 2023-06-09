Мощная подготовка дает шанс ВСУ освободить юг в ближайшие месяцы – Маломуж

Войска страны-оккупанта России не способны удержать захваченные территории Украины, у них нет нужных сил и средств, считает Николай Маломуж.

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Ожидание контрнаступления ВСУ вызывает панику в рядах войск России - Маломуж / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, скриншот YouTube

Силы обороны Украины грамотно подготовились к контрнаступлению – накопили мощные резервы и получили немало западной техники. У ВСУ есть все шансы в ближайшие месяцы освободить захваченный юг, а в перспективе и восток. Войска агрессора России не располагают шансами удержать оккупированные территории. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что возможностей у российских оккупантов по удержанию захваченных в Украине нет. Профессиональная армия противника подорвана – у него нет ни сил, ни средств для реализации своих военных операций.

"Нет, у России нет шансов удержать захваченные территории. Ведь зона боевых действий растянулась на 1200 километров, даже больше. Сил и средств, нужных для такого фронта, сегодня у России нет. Мы подорвали основные профессиональные силы противника, у которых был боевой опыт, ослабили российский спецназ, воздушно-десантные войска, морскую пехоту, проредили "вагнеровцев" на 80% и другие ЧВК, включая "кадыровцев". Соответственно, сейчас у России нет наступательного потенциала ни в живой силе, ни в технике, ни в вооружении, ни в боеприпасах, у нее очень ограниченный ресурс", - отметил Маломуж.

По его словам, армия Украины, в отличие от оккупантов, хорошо подготовилась к контрнаступательным операциям. Войска накопили мощные резервы, провели обучение своих солдат за рубежом и получили немало вооружений от Запада.

"Зато Украина хорошо подготовилась к наступлению, у нее мощные резервы, качественный человеческий ресурс, который прошел и обкатку на фронте, и обучение за рубежом. Мы получили немало боевой техники, ракеты большой дальности Storm Shadow, сформировали серьезные танковые и бронетанковые бригады, получили большое количество боеприпасов. Наша готовность к освобождению территорий очень высока", - добавил генерал.

Также он уточнил, что у России нет таких возможностей, как у Украины, поэтому враг в ожидании украинского контрнаступления впадает в панику. У ВСУ есть все шансы освободить оккупированный юг уже в ближайшие месяцы, а в перспективе и восток.

"В России ничего подобного нет. А, кроме того, у российских вояк нет мотивации. Поэтому у россиян наше наступление вызывает панику. При таких условиях Россия не способна удержать позиции, а, тем более, системно наступать. Поэтому Украина имеет все шансы освободить юг уже в ближайшие месяцы, а в перспективе и восток нашего государства", - подчеркнул Николай Маломуж.

Война России против Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что силы обороны Украины перешли в наступление на определенных направлениях. По словам замглавы Минобороны, украинские войска ведут продвижение на Бахмутском направлении, где занимают важные высоты.

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что ВСУ, вероятно, продвинулись на Запорожском направлении и прорвали первую линию обороны российских оккупантов. Кроме того, силы обороны Украины продвинулись и на западе Донетчины.

Журналисты The Washington Post 8 июня написали, что ВСУ якобы начали контрнаступление. Российские пропагандисты сказали, что в Запорожской области обострились военные действия. Украины не подтверждает информацию о "начале контрнаступления".

Смотрите видео, как ВСУ начали наступление на Бахмутском направлении:

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