Мощный взрыв и открытое пламя: появились новые подробности аварии на газопроводе

Около десятка населенных пунктов остались без газа.
Взрыв газопровода в Полтавской области из-за разгерметизации был слышен за несколько десятков километров.
Из-за взрыва около десятка населенных пунктов остались без газа, говорится в материале ТСН.
Сообщается, что диаметр взорвавшейся трубы - метр, а длина участка, на котором произошел взрыв - примерно 20 метров.
"Сейчас без газоснабжения осталось около 1,5 тысячи абонентов Оржицкого района. После возникновения этой аварийной ситуации был поднят весь штат аварийных служб нашего предприятия и направлено на работу с населением для предотвращения аварийных ситуаций" - сказал заместитель руководителя Лубныгаз.
По его словам, газоснабжение восстановят, как только Укртрансгаз подключит ГАЭС к резервной ветви. После этого всем абонентам возобновят поставки газа.
На месте событий видно, как еще горит огонь. По словам журналиста, это догорает газ с магистрали.
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Взрыв газопровода в Полтавской области:
- 9 января, в Полтавской области произошел взрыв на газопроводе.
- Из-за аварии ряд населенных пунктов в Лубенском районе остались без газоснабжения.
- По предварительной информации, пострадавших нет. Причины взрыва будут выясняться.