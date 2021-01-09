Мощный взрыв и открытое пламя: появились новые подробности аварии на газопроводе

Взрыв на газопроводе в Полтавской области / pl.npu.gov.ua

Взрыв газопровода в Полтавской области из-за разгерметизации был слышен за несколько десятков километров.

Из-за взрыва около десятка населенных пунктов остались без газа, говорится в материале ТСН.

Сообщается, что диаметр взорвавшейся трубы - метр, а длина участка, на котором произошел взрыв - примерно 20 метров.

"Сейчас без газоснабжения осталось около 1,5 тысячи абонентов Оржицкого района. После возникновения этой аварийной ситуации был поднят весь штат аварийных служб нашего предприятия и направлено на работу с населением для предотвращения аварийных ситуаций" - сказал заместитель руководителя Лубныгаз.

По его словам, газоснабжение восстановят, как только Укртрансгаз подключит ГАЭС к резервной ветви. После этого всем абонентам возобновят поставки газа.

На месте событий видно, как еще горит огонь. По словам журналиста, это догорает газ с магистрали.

Читайте такжеПоявилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в Европу

Взрыв газопровода в Полтавской области: