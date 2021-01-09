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Мощный взрыв и открытое пламя: появились новые подробности аварии на газопроводе

9 января 2021, 22:51
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Около десятка населенных пунктов остались без газа.

Взрыв на газопроводе в Полтавской области / pl.npu.gov.ua

Взрыв газопровода в Полтавской области из-за разгерметизации был слышен за несколько десятков километров.

Из-за взрыва около десятка населенных пунктов остались без газа, говорится в материале ТСН.

Сообщается, что диаметр взорвавшейся трубы - метр, а длина участка, на котором произошел взрыв - примерно 20 метров.

"Сейчас без газоснабжения осталось около 1,5 тысячи абонентов Оржицкого района. После возникновения этой аварийной ситуации был поднят весь штат аварийных служб нашего предприятия и направлено на работу с населением для предотвращения аварийных ситуаций" - сказал заместитель руководителя Лубныгаз.

По его словам, газоснабжение восстановят, как только Укртрансгаз подключит ГАЭС к резервной ветви. После этого всем абонентам возобновят поставки газа.

На месте событий видно, как еще горит огонь. По словам журналиста, это догорает газ с магистрали.

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Взрыв газопровода в Полтавской области:

  • 9 января, в Полтавской области произошел взрыв на газопроводе.
  • Из-за аварии ряд населенных пунктов в Лубенском районе остались без газоснабжения.
  • По предварительной информации, пострадавших нет. Причины взрыва будут выясняться.
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