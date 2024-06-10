Москва не может компенсировать потери: враг "переключился" на наемников из Африки

Ежедневно оккупационные войска РФ несут большие потери. Противник на грани мобилизации, поэтому руководство России компенсирует недостаток военных иностранцами.

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Оккупанты не в состоянии компенсировать потери армии без мобилизации внутри РФ, поэтому массово вербуют наемников из Африки / Коллаж: Главред, фото: flickr

Разведка Министерства обороны Британии считает, что попытки вербовать граждан африканских стран на войну против Украины являются признаком неспособности компенсировать Москвой потери собственной армии.

В сводке в соцсети "X" ведомство подтверждает сообщение Главного управления разведки Украины о том, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для привлечения к боевым действиям на территории Украины.

"Эти усилия сосредоточены на центральноафриканских странах Руанде, Бурунди, Конго и Уганде. Сообщается, что Россия предлагает бонус за регистрацию в размере 2-х тысяч долларов США, месячную оплату в размере 2200 долларов США и российский паспорт. Эта кампания вербовки, вероятно, компенсирует значительные потери россиян на поле боя и будет поддерживать наступательную активность на нескольких направлениях фронта", - говорится в сообщении. видео дня

Британская разведка отмечает, что вербовка заключенных в России достигла кульминации, поэтому, скорее всего, страна-агрессор Россия будет расширять вербовку на Юг планеты во избежание объявления мобилизации в самой РФ.

Российское руководство приняло именно такое решение из-за того, что предыдущая мобилизация не стала успешной для правительства и непосредственно главы Кремля Путина. Она привела лишь к рекордной нехватке рабочей силы и оттоку квалифицированных работников из страны, таких как врачи и ИТ-специалисты.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Потери оккупационных войск РФ в Украине

Накануне сообщалось, что наступление России на Харьковском направлении полностью остановилось. Сейчас украинские силы ведут активные действия, поражают врага огневыми средствами и проводят контратаки. Потери противника зашкаливают.

Российские войска несут значительные потери. Чтобы пополнить свои силы, оккупанты перебрасывают подразделения из Херсонской области на Харьковщину.

Напомним российский диктатор Владимир Путин отметил, что российские войска в Украине ежемесячно теряют почти 20 тысяч военнослужащих погибшими и ранеными.

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