"Мой бойлер": беженка узнала на фото украденные оккупантами РФ вещи в Попасной

Алина Каленюк (справа) со своей матерью / ВВС

Жительница Попасной Луганской области Алина Коренюк, которая была вынуждена покинуть город после начала российской военной агрессии, на опубликованных фото узнала свои вещи, которые украли оккупанты РФ.

Как пишет ВВС, беженка опознала бойлер, а также скатерть с дачи и покрывала с диснеевскими принцессами из спален дочерей на фото фото оккупанта на танке из Луганской области.

Когда в сети появилось фото российского танка, сделанное в Попасной, которая с 8 мая находится под оккупацией ВС РФ, женщина сразу узнала и улицу и вещи на танке.

Коренюк сообщила, что большая коробка на фото - это их новый бойлер, который они купили и не успели установить. Также там лежат скатерть с их дачи, одеяло и покрывала с диснеевскими принцессами из спален дочерей.

Алина предположила, что под одеялами и покрывалами скрывается и прочее их украденное имущество, которая семья была вынуждена оставить, покидая свой дом.

"То, что не уничтожили, они ограбили. Мы ожидали, что дома в Попасной ограбят, нам об этом неоднократно говорили", — рассказала женщина.

Что известно о беженке из Попасной

Алина Коренюк, жительница города Попасная в Луганской области, была вынуждена покинуть свой дом и переехать в Великобританию вместе с дочками. Из вещей им пришлось взять только самое необходимое.

Женщина вместе с дочерями – 12-летней Кристиной и 8-летней Ольгой выехала в Британию. Они нашли приют у семьи в городе Саутвелл, неподалеку от Ноттингема.

Мать, бабушка и муж Алины остались в Украине, сейчас они в безопасном месте. Сама Алина до войны работала детским психологом, потом начала работать в Нацполиции инспектором по кадровому обеспечению. 24 февраля семья переехала в Кривой Рог.

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