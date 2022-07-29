"Можем пойти не "в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донецкую и Луганскую области

Олег Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донбасс / Фото УНИАН

Луганскую область будут освобождать во время военной контрнаступательной операции на востоке Украины. Военный эксперт Олег Жданов считает, что никаких особенностей при деоккупации этой территории не будет.

По его словам, главная задача в том, чтобы пройти линию обороны. Именно на этой линии построены прочные укрепления российских войск.

"Вполне возможно, что можем пойти не "в лоб" на эту линию обороны, а по другим направлениям, с юга или севера. Но в любом случае, каких-то особенностей (освобождения, – ред.) Луганской или Донецкой области я не вижу", - рассказал Жданов на своем Youtube-канале.

Он добавил, что особенность может быть только в группировке российских войск, ее способности, желании и возможности обороняться на том или ином направлении.

"И особенность будет состоять в том, насколько масштабной будет контрнаступательная операция ВСУ: либо это будет контрнаступление на нескольких направлениях, либо поочередно – сначала на одном направлении, потом - на другом. Поэтому Луганщина будет освобождена так же, как и другие оккупированные области", – резюмировал эксперт.

Ситуация на Донбассе - что происходит сейчас

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня сделал заявление о том, украинские военные получили приказ отходить от своих позиций в Северодонецке.

3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.

Сейчас, по данным Института изучения войны, российские оккупационные войска в Донецкой области, вероятно, пытаются извлечь выгоду из недавних незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута, продолжая попытки продвижения в этом районе. Также российские подразделения пытались добиться успехов вокруг Северска, но пока безрезультатно. Эксперты ISW считают маловероятным захват Бахмута, несмотря на недавние продвижения в направлении города.

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