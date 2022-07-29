УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Можем пойти не "в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донецкую и Луганскую области

29 июля 2022, 11:57

Главная задача в том, чтобы пройти линию обороны, на которой построены прочные укрепления армии РФ. В целом, каких-то особенностей освобождения Донбасса нет.

Олег Жданов
Олег Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донбасс / Фото УНИАН

Луганскую область будут освобождать во время военной контрнаступательной операции на востоке Украины. Военный эксперт Олег Жданов считает, что никаких особенностей при деоккупации этой территории не будет.

По его словам, главная задача в том, чтобы пройти линию обороны. Именно на этой линии построены прочные укрепления российских войск.

"Вполне возможно, что можем пойти не "в лоб" на эту линию обороны, а по другим направлениям, с юга или севера. Но в любом случае, каких-то особенностей (освобождения, – ред.) Луганской или Донецкой области я не вижу", - рассказал Жданов на своем Youtube-канале.

Он добавил, что особенность может быть только в группировке российских войск, ее способности, желании и возможности обороняться на том или ином направлении.

"И особенность будет состоять в том, насколько масштабной будет контрнаступательная операция ВСУ: либо это будет контрнаступление на нескольких направлениях, либо поочередно – сначала на одном направлении, потом - на другом. Поэтому Луганщина будет освобождена так же, как и другие оккупированные области", – резюмировал эксперт.

Ситуация на Донбассе - что происходит сейчас

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня сделал заявление о том, украинские военные получили приказ отходить от своих позиций в Северодонецке.

3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.

Сейчас, по данным Института изучения войны, российские оккупационные войска в Донецкой области, вероятно, пытаются извлечь выгоду из недавних незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута, продолжая попытки продвижения в этом районе. Также российские подразделения пытались добиться успехов вокруг Северска, но пока безрезультатно. Эксперты ISW считают маловероятным захват Бахмута, несмотря на недавние продвижения в направлении города.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Другие новости:

война в Украине война на Донбассе Олег Жданов новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:08

Превращает оккупантов на пепел: Залужный впервые показал работу М270 MLRS в боевых условиях

11:57

"Можем пойти не "в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донецкую и Луганскую области

11:29

РФ через Крым бросает войска на Херсон: резервов мало, их запускают с Дальнего Востока – экспертВидео

11:26

Со стороны Беларуси существует угроза вторжения в Украину: усилился ракетный обстрелВидео

11:23

Как защитить себя от сглаза: сильные амулеты и обереги для дома

Реклама
11:20

ВСУ взорвали российские склады в Иловайске и Брилевке и показали "горячее видео"Видео

10:59

Германия передает Украине системы для радиационной, биологической и химической защитыВидео

10:56

Орбан заговорил словами Кремля, заявив, что Украина не сможет выиграть войну

10:45

Исчезли после авианалета: дедушка 4 месяца пытается найти в Бородянке 3 внучек, сына и невесткуВидео

10:34

Войска РФ собрались удержать Херсон, но ВСУ с помощью HIMARS намерены устроить перелом – CNNВидео

10:17

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2022: Львам – удачные совпадения, Стрельцам – деньги, Водолеям – потериВидео

10:16

Приметы на 30 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в дом несчастье не впуститьВидео

10:12

Путин готовит "запасной аэродром": СМИ выяснили, куда сбежит диктатор, когда проиграет войну

09:59

"Буду самым большим другом Украины": Лиз Трасс пообещала увеличение военной помощиВидео

09:40

Не оставила места для фантазии: Бейонсе без белья снялась для нового промо

09:37

Оккупант сбил российский вертолет К-52 на Херсонщине: ВСУ его ищут, чтобы вручить вознаграждениеВидео

09:16

ВСУ уничтожили еще четыре склада боеприпасов и кучу техники РФ на ХерсонщинеВидео

09:14

Тищенко попал в новый конфуз: нардеп по ошибке поздравил украинцев с Днем НезависимостиВидео

09:02

"Донецкий" Артур Пирожков рассорился с отцом, который поддерживает войну в Украине

08:58

Осенью целями россиян могут стать ТЭЦ и ТЭСмнение

Реклама
08:29

Сбил 6 самолетов Су-25 РФ и ракету: 19-летнему срочнику Нацгвардии присвоили звание Героя Украины

08:28

В Украине "задвухсотили" снайпера РФ, который помогал аннексировать Крым

07:59

Переполох со сладостями: как вывести пятна от шоколада с одеждыВидео

07:52

"Снимал сюжеты для рашн-пропаганден и сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали военкора из РФ

07:23

В Донецкой области оккупанты могут сосредоточить усилия лишь на одном направлении - ISWВидео

07:00

День Сил Специальных Операций ВСУ: мощные поздравления и картинки защитникам

06:40

Следующий шаг ВСУ на Херсонщинемнение

06:36

РФ ударила по центру Харькова, под завалами дома ищут людей

06:00

Путин в тупике, поражение в войне станет для него концом - Владимир ГорбачВидео

04:30

Как защитить дом от воров, обезопасить жилище и обмануть грабителя

04:00

Куда опасно прятаться во время воздушной тревоги: важные правила

03:10

Через "Дию", от ООН и от Красного креста: как украинцу получить финансовую помощь во время войны

02:40

Россия смогла быстро захватить Чернобыльскую АЭС благодаря тайным агентам - ReutersВидео

02:05

Военный эксперт Жданов объяснил, почему новая тактика ВСУ очень успешна

01:37

Удастся применить даже мелкую и вялую морковь: как сохранить на зиму урожай в банках

01:07

Гороскоп на неделю 1-7 августа: Тельцам – важные новости, Львам – долги, Скорпионам – вещие сныВидео

00:51

Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впуститьВидео

00:36

И слезы, и объятия: Лидия Таран показала, как выглядит ее дом после прилета российской ракеты

00:17

С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные текстыФото

00:06

Зеленский заразительно рассмеялся во время интервью Пирсу Моргану. Момент попал на видеоВидео

Реклама
00:04

Россию должны признать государством-спонсором терроризма - Зеленский

28 июля, четверг
23:59

Гороскоп на август 2022 для Тельцов: сюрпризы судьбы, любовь с первого взгляда и помощь высших сил

23:40

Украинцы требуют исключить россиянку из конкурса "Мисс мира"

23:35

Рассказывала бредни о "нацистах" в ВСУ: в Харькове преподавательница вуза угодила в громкий скандалВидео

23:22

"Такая красивая семья": Пугачева прогулялась в новом образе с детьми

23:05

Оккупанты привязывают коптеры к удочкам, боясь "глушилок" ВСУВидео

22:59

Модный дом Balenciaga создал модный свитшот, чтобы помочь Украине

22:38

В СНБО признались, когда Украина наконец-то уничтожит Керченский мостВидео

22:15

Названа самая красивая женщина мира

22:12

РФ потерпела политическое поражение: эксперт перечислил главные провалы врага

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять