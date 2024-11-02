Может ударить по Москве и убить Путина: Украина скоро получит собственную ракету - СМИ

Украинская баллистическая ракета "Гром-2" позволит Украине наносить дальнобойные удары вглубь России без разрешения на это западных союзников, отмечают СМИ.

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Украина вот-вот получит собственную ракету для ударов по Москве / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в статье "The Telegraph"

Украинская баллистическая ракета "почти готова к запуску"

Дальность поражения ракеты - 500 километров

Под удар могут попасть цели в Москве и даже лично российский диктатор Путин

Украинские силы готовятся к развертыванию мощной баллистической ракеты "Гром-2". О том, что баллистическая ракета украинского производства почти готова к запуску недавно заявил глава украинской делегации в НАТО Егор Чернев.

"Поверьте, вскоре будут конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация", - сказал Чернев.

видео дня

Аналитик Дэвид Акс в статье для "The Telegraph" отметил, что "Гром-2" - это твердотопливная одноступенчатая баллистическая ракета, способная нести боеголовку весом 500 килограммов на расстояние до 500 километров, вероятно, с инерционным наведением. Эта ракета является значительным прорывом по сравнению с предыдущей украинской боевой ракетой "Точка" 1970-х годов.

"КБ "Южное", производитель ракет в Днепре, на востоке Украины, работает над "Гром-2" уже десять лет. В годы, предшествовавшие расширению войны России против Украины, которая началась в феврале 2022 года, этот проект был низкоприоритетным: финансирование было постоянной проблемой. После того, как Россия расширила свою войну против Украины, деньги перестали быть главной проблемой", - отмечают СМИ.

В то же время, аналитик добавляет, что российские атаки на промышленные объекты в Днепре усложнили производство ракеты. Несмотря на это, украинские инженеры завершили проектирование и строительство первых нескольких "Гром-2". Президент Украины Владимир Зеленский в августе объявил о первом успешном испытании новой ракеты, скорее всего именно "Гром-2".

""Гром-2" даст Украине первое тяжелое средство глубокого удара - и освободит страну от ограничений, наложенных ее важнейшими союзниками. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция предоставили Украине высокоточные боеприпасы с дальностью полета в сотни миль. Но все три страны запрещают Украине использовать эти боеприпасы по целям на территории России", - отмечает Дэвид Акс.

Он указывает на то, что благодаря "Гром-2" Украина сможет наносить удары по российским объектам без необходимости в разрешениях от партнеров, а главным ограничением станет объем производства этих ракет. После того, как "Гром-2" начнет поступать на передовую, ожидается увеличение количества ударов по целям в глубине России, которые будут иметь значительный разрушительный эффект.

"Подрыв российского аэродрома, завода или нефтеперерабатывающего завода может подавить российские воздушные налеты, постепенно приостановить поставки тяжелого вооружения российским войскам и сжать российскую экономику в целом. Российский президент Владимир Путин может даже столкнуться с перспективой ударов, направленных против него лично, в ответ на многочисленные попытки России устранить Зеленского. Но "Гром-2" не может помешать российским полкам захватить превосходящие по численности и вооружению украинские гарнизоны в городах и поселках вдоль линии фронта", - указывает эксперт.

Ракеты украинского производства и дальность их поражения / Инфографика: Главред

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Дальнобойные удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, западные партнеры Украины до сих пор обсуждают риск нарушения так называемых "красных линий" Кремля относительно возможности ударов по территории России. Президент Владимир Зеленский раскритиковал этот подход, отметив, что попадание по ключевым объектам РФ не стоит рассматривать как эскалацию.

ВСУ имеют данные о местах, где Россия размещает северокорейских военных, и могли бы нанести превентивный удар. Однако вместо предоставления необходимого дальнобойного оружия партнеры наблюдают, отметил Зеленский.

29 октября неизвестные дроны атаковали здание Российского университета спецназа в Гудермесе, Чечня, что может свидетельствовать о начале внутренних конфликтов в самой России, сообщил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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