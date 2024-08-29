Прорыв в возможностях: что известно о новой баллистике для ВСУ - The War Zone

Внешне ОТРК Гром-2 и его ракета очень похожи на российскую ракету Искандер-М.

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В Украине могли доработать ОТРК Гром 2 / Коллаж: Главред, Фото: mil.in.ua, скриншот видео КБ "Южное"

Новая украинская баллистическая ракета, о которой недавно заявлял президент Владимир Зеленский, может быть доработанным вариантом оперативно-тактического ракетного комплекса Гром-2 разработки КБ Южное.

Испытания ракетного двигателя для этого ОТРК состоялись в 2018 году, в том же году на военном параде в Киеве была продемонстрирована 10-колесная транспортно-монтажно-пусковая установка комплекса Гром-2 (он же Сапсан) на две ракеты с маркировкой ВСУ, говорится в материале профильного издания The War Zone.

Отмечается, что внешне этот ОТРК и его ракета очень похожи на российскую ракету Искандер-М, поэтому Гром-2 может иметь радиус действия от 280 км до 500 км.

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Другим вариантом может быть не совсем баллистическая ракета в ее чистом понимании, говорится в статье. Не исключено, что это может быть баллистическая ракета ближнего радиуса действия с радиусом действия до 300 километров. Существующая в Украине Ольха-М калибром 300 мм также подойдет под определение "баллистической ракеты".

Аналитики убеждены, что новое оружие дало бы ВСУ очень ценный новый вариант для дистанционного нанесения ударов, не сравнимый ни с чем другим из того, что уже имеет Украина на вооружении.

Поясняется, что возможности применения собственных баллистических ракет не подпадали бы ни под какие иностранные ограничения на его использование — как это происходит сейчас со многими образцами оружия большой дальности, которое поставляют Украине США.

Уточняется, что наличие новых баллистических ракет было бы "серьезным развитием" возможностей Украины. Ведь баллистические ракеты, как правило, достигают очень высоких скоростей и сложной траектории на конечной фазе полета, что создает особый вызов для противовоздушной и противоракетной обороны противника по сравнению с другими видами ракет (баллистика значительно опаснее для врага по сравнению с дозвуковыми крылатыми ракетами или с беспилотниками-камикадзе).

ВСУ также могли бы использовать баллистические ракеты вместе с другими типами ракет и беспилотниками для более масштабных и комбинированных атак, чтобы создать еще более сложные сценарии ударов для россиян. Ведь именно это регулярно делают российские военные во время массированных ударов по Украине, резюмируют в The War Zone.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства. Президент подчеркнул, что это важное для обороны страны событие, однако деталей по производству открывать не стал.

Напомним, ранее сообщалось об испытаниях баллистической ракеты Украины. Иван Киричевский считает, что создание баллистической ракеты стало большим достижением для Украины.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница". Известно, что украинская ракета-дрон была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки.

/ Инфографика: Главред

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