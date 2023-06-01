Может запустить 24 ракеты: Россия готовит новую атаку с Черного моря

По состоянию на вечер 1 июня фиксируется увеличение количества российских ракетоносителей в акватории.

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Россия увеличила количество кораблей в Черном море / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

Россия сосредоточила в Черном море четыре носителя "Калибров". Они могут запустить более 20 ракет.

Как рассказал спикера оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram, россияне продолжают маневрирование в Черном море, пытаясь найти результативную тактику терроризирования населения Украины.

Он отметил, что по состоянию на вечер фиксируется увеличение количества российских ракетоносителей в акватории. Оккупанты, в частности, вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен", который может запускать "Калибры".

"По состоянию на 18:00 в море два надводных и два подводных ракетоносителя. Общий залп может достигать 24 ракет типа "Калибр", - уточнил Назаров.

Ракетная атака РФ на Украину

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. РФ атаковала столицу дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.

В ночь на 28 мая в Киеве всю ночь раздавались взрывы - россияне атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Киев пережил самую массовую с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами.

Оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

Смотрите видео о том, как украинские силы ПВО отбили баллистические ракеты:

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