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Мрак еще хуже, чем при Путине: экс-майор КГБ спрогнозировал будущее Украины после смены власти в РФ

7 октября 2021, 09:33
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Вторжения в Украину не будет до тех пор, пока в Кремле будет оставаться надежда на имплементацию формулы Штайнмайера, считает  Юрий Швец.

Владимир Путин
Кто бы не пришел к власти в РФ после Путина, прогнозы для Украины неутешительны / Фото Reuters

Бывший советский разведчик, однокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-майор КГБ Юрий Швец считает, что кто бы не пришел к власти в России после нынешнего хозяина Кремля, прогнозы для Украины неутешительны.

"Тот человек со стороны Путина, который может стать его наследником, должен обладать одним качеством: он должен уметь самого себя защитить от силового блока в лице ФСБ. Единственным таким человеком является Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу, - ред.), который имеет министерство обороны и ГРУ", - сказал Швец в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, второй план, "который усиленно выпирает Путина из Кремля – это силовой блок ФСБ и его крестный отец Патрушев" (директор ФСБ России Николай Патрушев, - ред.).

"Если они придут к власти, я боюсь, это будет мрак еще хуже, чем при Путине", - считает Швец.

В любом случае, независимо от того, кто станет наследником Путина, стратегия Кремля сейчас – имплантировать в тело Украины раковую опухоль в виде ОРДЛО.

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"Если им удастся это сделать с помощью формулы Штайнмайера, Украина будет полностью подконтрольной Кремлю страной. Это будет троянский конь, которым будет управлять послушная агентура Кремля. Украина, как независимое государство, фактически перестанет существовать", - заявил экс-майор КГБ.

"Это их главная стратегия. Они могут реализовать ее без войны, дипломатическими усилиями. В этом у них есть союзники – Германия и Франция, которые поддерживают формулу Штайнмайера", - считает Швец.

При этом он считает, что вторжения в Украину не будет до тех пор, пока в Кремле будет оставаться надежда на имплементацию формулы Штайнмайера.

Формула Штайнмайера

Механизм поэтапной реализации ряда положений второго Минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов.
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите "нормандской четвёрки" и подтверждена на встрече "нормандской четвёрки" в Берлине 19 октября 2016 года.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера относительно проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Зеленский объяснил, в чем суть формулы Штайнмайера:

Местные выборы в ОРДЛО исключительно по законам Украины.

ОБСЕ должна признать, что выборы состоялись по международным стандартам.

Только после выполнения двух предыдущих условий — вступление в силу на постоянной основе закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известного также как закон об особом статусе Донбасса.

Как сообщал Главред, Москва вынашивает идею вторжения в восемь областей на востоке и юге Украины. Такое мнение высказал экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность полноценной войны с Россией существует, но это будет ее самая большая ошибка.

После этого в Госдуме РФ назвали условие для "полноценной войны" с Украиной.

viber
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