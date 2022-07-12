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Мужественные и отважные: Британия показала, как тренирует украинских военных

12 июля 2022, 17:03

Украинские военные тренируются на технике западного образца.

ВСУ на учениях в Британии
Украинские военные тренируются в Британии / скриншот

Украинские военные тренируются на территории Великобритании. В сети появились кадры, на которых видно, как именно проходит обучение. Об этом заявили представители Минобороны Британии, сообщает УНИАН.

Тренировки украинцев проходят на технике западного образца.

"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля", - говорится в сообщении.

Тренировки проходили в Бовингтон Кемп, на военной базе Британской армии в Дорсете. Украинские военные учатся управлять бронетехникой Spartan, Mastiff, Husky, Wolfhound.

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Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон обратился к Владимиру Зеленскому с предложение обучить украинских военных на территории Британии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что это замечательная возможность, ведь подготовка британской пехоты является одной из самых лучших в мире. Российские крылатые ракеты, которые бьют по учебным центрам, значительно усложняют и затягивает подготовку украинских бойцов, что оттягивает и само контрнаступление.

Впоследствии стало известно о том, что первая группа украинских военных уже прибыла в Британию. Всего там планируют обучить 10 тыс. украинских бойцов.

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