"Мы найдем их по запаху": президент рассказал, что будут делать ВСУ в "тотальной темноте"

Украинские военные найдут оккупантов даже по запаху / Коллаж фото

​​​​​​Офис президента Украины, генштаб ВСУ

Российские оккупанты терроризируют украинцев и пытаются уничтожить энергетическую инфраструктуру в Украине. Они хотят оставить мирных граждан без света. Однако даже при "тотальной темноте" ситуация на поле боя не измениться в лучшую сторону для РФ, ведь ВСУ продолжат уничтожать врага в любое время суток. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CTV и CBC.

Он снова акцентировал внимание на том, что Россия - страна-террорист, а российские военные - трусы.

Зеленский заявил, что "вторая армия мира" на самом деле не может ничего сделать на фронте. Именно из-за собственных неудач они пытаются запугивать украинцев.

"Главная миссия России на сегодня - они бьют по нашей энергетической системе, их задача, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что сейчас время шутить, но я хотел бы сказать, что им кажется, если они нам выключат свет, то мы их не найдем. Мы их найдем, знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданским людям. Поэтому мы найдем их по запаху", - сказал Зеленский.

Отключение света в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры страны.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - отметил чиновник.

21 октября в Укрэнерго заявили, что украинцы прислушались к просьбам экономить потребление электроэнергии во время пиковой нагрузки на энергетические сети, но не во всех регионах. Как сказали в компании, с 7 до 11:00 утра и с 17 до 23:00 наблюдается максимальной потребление энергии. В связи с такой ситуацией украинцев ждут ограничения на поставки электроэнергии.

Утром, 22 октября, страна-оккупант РФ нанесла ракетные удары по городам Украины. Город Хмельницкий остался без света. Зафиксированы проблемы с электроснабжением в некоторых районах Одесской, Кировоградской, Луцкой, Сумской и Ровенской областей.

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