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На Черниговщине объявили траур по погибшим в страшном ДТП

7 декабря 2021, 22:26
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Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано в этот день отменить развлекательные мероприятия.

Жертвами аварии стали 13 человек / cn.npu.gov.ua

На Черниговщине 8 декабря объявили днем траура по погибшим в масштабном ДТП, которое случилось в результате столкновения маршрутки и грузовика. Жертвами аварии стали 13 человек.

По данным Черниговской ОГА, соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

Во всей области 8 декабря будут приспущены флаги на государственных зданиях. Кроме того, руководство ОГА рекомендует отменить все развлекательные мероприятия, которые запланировали на этот день.

"Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано в этот день отменить развлекательные мероприятия",– сказано в заявлении ОГА.

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом с множеством погибших и пострадавших.

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Что могло стать причиной ДТП

Предполагается, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования.

Полиция возбудила уголовное дело

Полиция по факту ДТП под Черниговом открыла уголовное производство из-за нарушения правил дорожного движения, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области.

Согласно информации, производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Что известно о состоянии пострадавших

Все люди, которые травмировались во время ДТП в Черниговской области, находятся в больницах в тяжелом состоянии, среди них один ребенок, сообщили в Черниговской ОГА.

"Тринадцать человек погибли, семеро находятся в медицинских заведениях Чернигова: 5 человек - в городской больнице №2, 1 человек - в областной больнице, 1 - в областной детской больнице. Все травмированные - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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