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На Днепре откололась льдина, на которой были около 200 рыбаков

12 февраля 2022, 17:12
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Работники ГСЧС проводили спасательную операцию, чтобы доставить людей к берегу.

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Спасатели лодками перевозили рыбаков на берег/ ГСЧС Украины

В Черкасской области на Днепре откололась льдина, на которой в то время находились от 50 до 200 рыбаков. Это произошло вблизи села Москаленки в Золотоношском районе.

Спасателей на место происшествия вызвал рыбак, который стал очевидцем происшествия, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Рыбак, который позвонил в Службу спасения, рассказал, что происшествие произошло на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области", – говорится в сообщении.

На место сразу отправились спасатели, водолазы и водный патруль полиции.

Людей на берег доставляли двумя рыболовецкими баркасами. Спасатели сняли с дрейфующей льдины около 70 человек, еще около 100 смогли самостоятельно пешком добраться до берега. Никто из людей не пострадал.

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На льдине было до 200 рыбаков/ ГСЧС Украины

В ГСЧС напомнили, что нельзя выходить на лед при неустойчивой морозной температуре – это опасно для жизни.

Ранее сообщалось, что в Днепре двое 17-летних парней хотели искупаться в реке и провалились под лед. Один из них выбрался на лед, а другой подросток скрылся под водой. Его тело нашли спасатели.

Также на Волыни провалился под лед и утонул 13-летний местный житель. Мальчик вместе с друзьями игрался на льду и попал в воду. Спасти его не удалось.

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