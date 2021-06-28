На Днепропетровщине пес охранника жестоко покусал пьяного туриста

Собака / Aurelijus Žemgulis / Flickr

В городе Каменское (Днепропетровская область) охранник пляжа сделал замечание нетрезвым отдыхающим. А потом в ходе конфликта его пес укусил мужчину. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

Причина конфликта точно неизвестна. Но на кадрах записи видно, как нетрезвый мужчина конфликтует с охранником с собакой. Последний снял с пса намордник, скорее всего, чтобы показать дебоширу, что не шутит, в тот же миг между ним и отдыхающим произошла потасовка и собака, обученная защищать, без команды вцепилась зубами в ногу нападающему.

Охранник попытался оттянуть собаку, но на него набросились другие отдыхающие и повалили на землю. Далее произошла потасовка уже на песке, где люди успокаивали собаку, а охранник защищал животное.

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