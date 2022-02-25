На Донбассе украинская армия уничтожила 22 российских танка - мэр Мариуполя

Вадим Бойченко / УНИАН

Солдатам и офицерам ВСУ на мариупольском направлении вблизи Павлополя удалось уничтожить 22 вражеских танка. Об этом заявил в эфире телеканала "Рада" городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"Сегодня утром общался со штабом командования. Вооруженные силы и Национальная гвардия защищают Мариуполь и Украину. Вражеские танки хотели прорваться, их было 22, и они уничтожены. Мариуполь держит оборону", ‒ сказал чиновник.

По словам Бойченко, обстановка в городе нормализовалась, Мариуполь обеспечен водой и электроэнергией, сотрудники коммунальных предприятий работают самым тщательным образом.

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Напомним, ранее сотрудники Херсонской государственной областной администрации сообщили, что ВСУ потеряли контроль над переправой к Херсону.

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"Уважаемые жители Херснонщины. Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев. Враг со значительными потерями преодолел защиту города", - пишут чиновники

президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил украинский лидер.