На Донбассе в тюрьме российские наемники убили 3 украинцев

В "ДНР" убили украинцев / pixabay

В Кировской исправительной колонии №33, на оккупированной территории, в так называемой "ДНР", убили трех осужденных граждан Украины.

"Согласно достоверной информации, в одной из колоний так называемой "ДНР" 6 августа были убиты трое граждан Украины. Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что убили - с точностью сказать невозможно. Даже, если это был бунт внутри колонии и выяснения личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить", - сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева, пишет Укринформ.

По ее информации, один из трех убитых граждан — чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее осужденный за убийство 18-летнего парня.

Также известна фамилия еще одного убитого осужденного гражданина Украины — это Александр Давыдов.

К Ризаевой обратились его родные, которые проживают на территории Украины, с просьбой оказать содействие в выдаче тела на подконтрольную территорию.

"След третьего убитого затерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался ... но информацию о нем тщательно скрывают ...", — рассказала советник, подчеркнув, что хотя убийства граждан Украины, отбывающих наказание, вооруженными формированиями "Л/ДНР" и являются противозаконными, но нет возможности сегодня ни контролировать, ни своевременно реагировать на события, которые происходят на оккупированной территории.

Как ранее сообщали, Галицкий районный суд Львова во вторник, 3 августа, объявил приговор шести патрульным, которых обвиняли в смерти 22-летнего горожанина. Их приговорили к восемью годам тюремного заключения.