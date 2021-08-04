Заглотнул сверток с каннабисом: во Львове суд выписал 9 лет тюрьмы патрульным из-за смерти парня

Во Львове суд выписал тюремный срок патрульным из-за смерти парня / facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Галицкий районный суд Львова во вторник, 3 августа, объявил приговор шести патрульным, которых обвиняли в смерти 22-летнего горожанина. Их приговорили к восемью годам тюремного заключения, сообщает портал Zaxid.

Инцидент произошел 9 февраля 2018 года в игорном заведении. Там патрульные обнаружили у 22-летнего парня подозрительный сверток. Во время задержания молодой человек внезапно решить его проглотить. Ему мгновенно стало плохо. Патрульные пытались его спасти, но парень умер на месте. Экспертиза установила, что в свертке был каннабис. Он перекрыл парню дыхательные пути и тот задохнулся.

Львовских патрульных затем обвинили в превышении полномочий. Судья решил, что полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему, надели на него пластиковые наручники-стяжки, чем лишили его возможности оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению. Приговор - 8 лет лишения свободы.

Из государственного бюджета родственникам 22-летнего покойного должны выплатить четыре миллиона гривен. Полицейские из собственных средств должны компенсировать 48 тысяч гривен за проведение криминалистической экспертизы.

В патрульной полиции Львовской области объяснили, что осужденные копы не отстранены от работы. И более того, в ближайшее время будет подана операция на решение суда.

Реклама

Читайте такжеМама убитого полицейскими Кирилла поделилась последним снимком сына

Напомним, ранее, в ночь с 13 на 14 июня в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Серьезные травмы получили двое братьев-пассажиров. Кроме того погибла молодая женщина – сиротой остался семилетний ребенок. За рулем авто был полицейский, причем уровень алкоголя у него в крови был превышен в шесть раз.