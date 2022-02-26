На Харьковщине оккупанты расстреляли автобус

t.me/Pravda_Gerashchenko / Оккупанты обстреляли автобус

В Харьковской области в районе Волохов Яр Изюмского района Харьковской области в субботу, 26 февраля, российские войска открыли огонь по рейсовому автобусу. В результате погибли пятеро пассажиров.

Как сообщил глава Донецкой областной госадминитсрации Павел Кириленко, среди погибших - две 42-летние женщины и трое мужчин (2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется)..

"5 человек погибли, 6 ранены, все - жители Торецкой громады. Они находились в рейсовом автобусе, который попал под обстрел российских оккупационных войск в районе Волохов Яр Изюмского района Харьковской области", - написал он.

Напомним, 25 февраля был атакован военный аэродром в Миргороде. Там было несколько точечных ударов с воздуха.

Также 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.

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