На Харьковщине оккупанты расстреляли автобус

Погибло пять человек мирного населения.
В Харьковской области в районе Волохов Яр Изюмского района Харьковской области в субботу, 26 февраля, российские войска открыли огонь по рейсовому автобусу. В результате погибли пятеро пассажиров.
Как сообщил глава Донецкой областной госадминитсрации Павел Кириленко, среди погибших - две 42-летние женщины и трое мужчин (2000 и 2004 года рождения, год рождения третьего уточняется)..
"5 человек погибли, 6 ранены, все - жители Торецкой громады. Они находились в рейсовом автобусе, который попал под обстрел российских оккупационных войск в районе Волохов Яр Изюмского района Харьковской области", - написал он.
Напомним, 25 февраля был атакован военный аэродром в Миргороде. Там было несколько точечных ударов с воздуха.
Также 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.
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