На Харьковщине уничтожен майор-оккупант из Ижевска

Олег Лямин ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, twitter.com/Shtirlitz53

В Харьковской области был ликвидирован майор российских оккупационных войск Олег Лямин. Об этом сообщил в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Майор Олег Лямин сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - говорится в сообщении.

Данные о гибели оккупанта подтвердили и пропагандистские ресурсы.

В РФ заявили, что Лямина ликвидировали 26 июня. Он якобы попал под массированный артиллерийский обстрел. Похоронили оккупанта 7 июля. Он был родом из Ижевска.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии сообщили также, что на войне в Украине погибли еще два оккупанта. Так, 11 июля в поселке Ува похоронили капитана Константина Кусова, а в Глазове состоялись похороны рядового Данилы Ворончихина.

Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии из Тулы. Ликвидированы 28 оккупантов, в том числе высокопоставленные офицеры командного состава. Как рассказал журналист Роман Цымбалюк, защитники Украины нанесли удар по оккупантам 8 июля.

Напомним, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

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