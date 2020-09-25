На Харьковщине упал и разбился самолет - есть много погибших

Крушение, самолет, Чугуев / Офис президента

В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – упал самолет. В результате падения возник пожар.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Нетипичный Харьков". Класс самолета и подробности крушения пока неизвестны, но, по всей видимости, транспортное средство было грузового типа.

По неподтвержденной информации местных СМИ на борту самолета модели АН-26 были курсанты Харьковского национального университета внутренних дел. В результате авиакатастрофы, по предварительным данным, погибло 7 человек.

Согласно данным очевидцев, происшествие случилось около 21:00 неподалеку от аэропорта.

По другой версии событий, происшествие случилось возле Ростовской трассы. Предположительно крушение потерпел военно-транспортный борт Ан-26 при заходе на посадку.

Как сообщает портал Суспільне. Харків со ссылкой на руководителя Чугуевской райгосадминистрации Сергея Лободенко, крушение потерпел АН-26. Он не смог назвать точно количество людей, которые были внутри самолета, но ему известно, что двум пассажирам удалось выжить. На месте работает не менее шести отделений спасателей.

По словам директора Центра медицины катастроф Виктора Забашты, с места авиакатастрофы бригада скорой помощи забрала двух человек с ожогами более 90% тела.

"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий.

Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь" - написал на своей странице в Facebook губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б / н 76) Воздушных Сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины" Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - такое сообщение было опубликовано на Facebook-странице Воздушных Сил ВСУ.

Как сообщили представители МВД Украины, на борту самолета Ан-26 находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Всего в полете участвовали 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 официально подтверждены 20 погибших и двое тяжелораненых.

Напомним, ранее смертельный инцидент произошел в субботу утром, 12 сентября, в Сумской области. Возле села Дякивка разбился легкомоторный самолет.