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На Киевщине ветеран ООС зверски убил бабушку граблями

21 декабря 2020, 20:52
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Бытовой конфликт между родственниками завершился кровавым преступлением.

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На Киевщине ветеран ООС зверски убил бабушку граблями / Нацполиция

В селе Гребенки Киевской области 33-летний внук забил до смерти 82-летнюю бабушку.

Об этом сообщили представители пресс-службы Главка Национальной полиции по региону. По словам правоохранителей, когда медики увидели тело женщины, то обнаружили синяки и ссадины, а также огромную рваную рану на голове.

"Между бабушкой и внуком произошел конфликт из-за отсутствия работы. Во время ссоры разъяренный мужчина не выдержал, взял грабли и нанес ей многочисленные удары по голове и телу", ‒ рассказали полицейские.

Правоохранители также отметили, что после инцидента мужчина пошел домой, а врачей вызвал только на следующий день. Пенсионерка скончалась в карете скорой помощи.

"Она постоянно цеплялась ко мне. Неужели я всегда что-то обязан? Но благодарности никогда не дождешься", ‒ рассказал внук на допросе в полиции.

Мужчине грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Как позднее сообщил портал Факты.ICTV, мужчину зовут Александр и он недавно демобилизовался после службы в зоне ООС. Однако, он не получил возможности пройти реабилитацию.

По словам Владимира, его знакомого, Александр ранее никогда не отличался агрессивным поведением.

Тем не менее мужчина отметил, что часто был свидетелем скандалов между родственниками. А в последнее время пенсионерка часто говорила внуку, чтобы тот поскорей нашел себе работу.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В Ивано-Франковской области 1 сентября 15-летний парень убил своего 72-летнего дедушку, хотел убить свою 69-летнюю бабушку, а потом сам позвонил в полицию и сознался в убийстве.
  • Бабушка получила многочисленные травмы и ножевые ранения - врачам с большим трудом удалось спасти ее жизнь.

новости Киева полиция ветераны АТО
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