На линии разграничения ВСУ будут стоять лицом к лицу с регулярной армией РФ - договор

Танк ВСУ / УНИАН

На линии разграничения украинские военные будут стоять лицом к лицу с регулярной российской армией.

Об этом свидетельствует договор, подписанный сегодня между Владимиром Путиным и главарями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"В целях обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории", - говорится в статье 5.

Читайте такжеВ России уточнили границы, в которых признают "ДНР" и "ЛНР"Кроме того, в статье 7 говорится о том, что охрана "государственной границы республик" будет осуществляться совместными с РФ усилиями "исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности".

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

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Путин заявил, что считает "необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.