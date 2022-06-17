"На мину наехал, ногу оторвало": оккупант рассказал отцу, жуткие реалии войны в Украине

Оккупанты / Reuters и Facebook

Украинские спецслужбы обнародовали очередной перехваченный телефонный разговор оккупанта. На этот раз один из захватчиков рассказал отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях.

Как сообщает ГУР МО Украины, военный РФ Азиз в перехваченной разговоре рассказывает отцу, как ему и другим оккупантам не дают убраться с территории Украины.

По его словам, находится они во временно оккупированном Изюме.

Недавно устроился на "теплую" должность - водитель Камаза: "Лучше на Камазе здесь, чем там в окопах сидеть".

На вопрос о сроках возвращения объясняет, что им сказали-никто домой в ближайшее время не поедет.

"Там командир собирал, типа вообще на пол года! Приезжаем, две недели отдыхаем и снова на полгода отбываем. Отказное писал, в отказ шел из списка убрали. 36 человек поехало, меня оставили - из списка выбросили. 6 "отказников". А остальные "трехсотые". Один тяжелый. Там никто не знает о нем. На мину наехал, ногу оторвало", - рассказывает оккупант.

Читайте также"Охота на оккупантов продолжается!": украинские десантники сожгли российские "Ураганы"

Как сообщал Главред, отец одного из защитников Мариуполя пошел на фронт и обороняет Луганскую область от российских оккупантов. Он отправился на войну после того, как узнал, что войска России уничтожают город.

В одной из семей на Волыни все мужчины ушли на войну. Пятеро мужчин пошли защищать Украину еще 24 февраля – в день вторжения российских войск. Женщины слезно просили остаться хотя бы одного из них дома, но они сказали, что должны быть на фронте.

Читайте также: