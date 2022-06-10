Отец узнал, что сыновья на фронте, и тоже пошел воевать: они вместе в рядах ВСУ бьют войска РФ

Мужчина, который воюет в рядах армии Украины вместе со своими сыновьями против России, в прошлом служил в Афганистане / Facebook 68-й егерской бригады ВСУ

После нападения России на Украину два брата решили пойти на фронт и вступили в ряды ВСУ. Отец, когда узнал, что его сыновья отправились защищать свою страну, к ним присоединился. Глава семьи, который в прошлом служил в Афганистане, считает, что в такой ситуации он не может оставаться дома.

На странице 68-й егерской бригады ВСУ в Facebook рассказали необычную историю, как отец и его два сына вместе защищают Украину на фронте.

Братья познакомились только 4 года назад

Один из братьев – "Вьюн "– родом с Хмельниччины, но жил в Северодонецке. Его брат "Чечен" из Полтавы в 15 лет узнал, что у него есть сводный брат. Познакомились они только четыре года назад в социальных сетях.

"Нашел его по фамилии в Фейсбуке, начали переписываться", - говорит один из братьев.

Тогда "Вьюн" служил по контракту в зоне АТО на Донбассе. Контракт закончился в январе 2022 года, после чего он поехал к брату в Полтаву, где они первый раз и встретились.

"По окончании контракта я сразу сел в авто и поехал к брату в Полтаву, тогда мы впервые встретились. После этого у нас завязались очень теплые отношения", - рассказал военный.

Как оказалось, у братьев похожие судьбы: они оба, как и их отец, занимались работами по сварке, оба женаты, и у обоих по двое детей.

После нападения РФ на Украину "Вьюн" перевез свою семью из Северодонецка в Хмельницкую область и там пошел в военкомат.Читайте такжеОхотник за вражескими "птицами": боец армии Украины уничтожил 9 беспилотников РФ

"Чечен" в это время работал над эвакуацией семей военных из Запорожья и Харькова в составе добробата Доброволец. Там он прошел курс первичной медицинской помощи.

"Когда работы стало меньше, позвонил брату, говорю: "Я в резерве, давай лучше к тебе поеду". Брат оформил на меня официальный запрос, и вот я здесь", - сказал мужчина.

"Сыновья воюют, а я что, дома будут отлеживаться?"

Отец, когда узнал, что оба его сына защищают Украину, решил последовать их примеру. В прошлом он служил в Афганистане.

"Сыновья воюют, а я что, буду дома отлеживаться? Отцу без сыновей нельзя. Украина - моя Родина. Никакой "обезьяне" не позволено сюда заходить", - отметил отец.

"Мы патриоты своей земли, нам здесь жить, нашим детям. И мы будем бороться за каждый клочок этой земли", - сказали сыновья.

Семья поделилась планами после победы

"Вьюн" говорит, что собирается продолжить службу в ВСУ, но поближе к семье и детям. Его дочке всего 2,5 года, и он суммарно видел ее только месяц.

"Чечен" собирается вернуться к своей работе – ковать и сваривать. Он сказал, что отца хотят забрать в Хмельницкую область, чтобы на берегу Днепра он баловался с внуками.

Отец подчеркнул, что перед тем, как баловать внуков, нужно еще в стране навести порядок. На пенсию же пока рановато.

Как сообщал Главред, отец одного из защитников Мариуполя пошел на фронт и обороняет Луганскую область от российских оккупантов. Он отправился на войну после того, как узнал, что войска России уничтожают город.

В семье на Волыни в одной из семей все мужчины ушли на войну. Пятеро мужчин пошли защищать Украину еще 24 февраля – в день вторжения российских войск. Женщины слезно просили остаться хотя бы одного из них дома, но они сказали, что должны быть на фронте.

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