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На плакатах антивакцинаторов в Киеве заметили QR-коды, ведущие на сайт "Единой России"

24 ноября 2021, 16:39
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Открывается ссылка на сайт крупнейшей политической партии страны-агрессора.

Плакаты кодами перебрасывают на сайт страны агрессора / ВВС

Массовая акция, организованная движением антивакцинатора Остапа Стахива, прошла 24 ноября в центре столицы. Сегодняшний митинг антивакцинаторов удивил неожиданными новостями.

В Киеве стояли люди с плакатами, на которых были изображены QR-коды. Таким образом активисты пытались доказать, что они "Живой человек, а не товар", и остановить вакцинацию.

Однако позже выяснилось, что при сканировании этих же кодов на плакатах, пользователя перебрасывает на сайт крупнейшей политической партии страны-агрессора "Единая Россия".

Первым это заметил пользователь Остап Говда. Он и опубликовал в соцсети соответствующий пост.

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Редакция Главреда также проверила эту информацию, и она оказалась далеко не фейковой.

На данный момент Сеть буквально утонула в видео, на которых пользователи лично сканируют код и перед глазами открывается плашка сайта.

Некоторые по этому поводу шутят, а некоторые возмущаются.

Между тем, известно, что российские антивакцинаторы выступали с такими же плакатами.

Напомним, ранее участники митингов против вакцинации в Украине и Молдове использовали плакаты с практически идентичным дизайном.

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