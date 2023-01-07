На сколько у России хватит ресурса: Гудков рассказал, как долго может длиться война

Российский оппозиционер Геннадий Гудков озвучил факторы, которые не позволят Путину долго вести войну.

Геннадий Гудков, Владимир Путин / скриншот YouTube

Россия может реально поддерживать боевые действия два года, но героизм ВСУ может сократить это время.

Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

"Давайте посчитаем по финансам. Мы примерно знаем, сколько тратит Путин на войну поверх бюджета, утверждавшегося ранее. Точной суммы не помню, но расчеты экономистов говорят, что это примерно на полтора года. Хорошо, предположим, что что-то они там еще соскребут, наберут, два будет. Вот это максимальный срок по ресурсам, если считать чисто арифметически", отметил Гудков.

Кто такой Геннадий Гудков Геннадий Владимирович Гудков — российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004–2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001–2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

По его словам, нужно учитывать и другие факторы.

"Это не беря во внимание другие факторы, которые разрушают арифметику, о которых я сказал - моральное состояние армии, дух, мужество, героизм ВСУ и нарастающая помощь западной коалиции, которые снимают определенные барьеры страха. Страны Запада все равно обязаны соблюдать осторожность, чтобы не допустить ядерного апокалипсиса, поэтому поставки оружия увеличивают постепенно, чтобы не допустить смертельного риска. Потому все это не позволит Путину долго вести войну", - подытожил оппозиционер.

Когда РФ может распасться – прогнозы экспертов

Ранее дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

Также Огрызко делал прогноз, что новый 2023 год будет достаточно турбулентным для страны-агрессора России. С диктатором Владимиром Путиным мало кто захочет общаться в цивилизованном мире, а внутри страны ему могут начать искать замену.

В то же время экс-глава Луганской ВГА, экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука говорил, что большинство политиков на Западе панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового поражения в результате поражения России и распада ее на составные части. Это и есть тот фактор, который до сих пор сдерживает процесс предоставления Украине военной помощи.

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