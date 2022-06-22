На Сумщине автомобиль с патрульными подорвался на мине

На Сумщине полицейские подорвались на мине / УНИАН

На Сумщине на мине подорвался автомобиль с полицейскими, сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Инцидент произошел около 21:00 на территории Ахтырского района. Правоохранители патрулировали территории, когда автомобиль наехал на мину. В результате инцидента пострадали два человека.

Кроме того, по данным Живицкого, российские оккупанты сегодня активно били из артиллерии и минометов по территории Сумской области, также снова сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Прилеты были зафиксированы:

в Белопольской общине - повредили помещение Атинского психоневрологического интерната, местную ферму, водонапорную башню;

в Глуховской общине

в Великописаревской общине;

в Хотиньской общине.

Ранее сообщалось, что на пляже в Одесской области во время купания подорвался мужчина. Это произошло в курортном селе Грибовка. Мужчина погиб на месте.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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