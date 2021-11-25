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На украинских дорогах появились новые камеры автофиксации: адреса, карта

25 ноября 2021, 12:32

Комплексы автофиксации появились в городах и на трассах. До конца года их количество доведут до 270.

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В Украине еще 10 камер заработают на дорога / УНИАН

Украина устанавливает все больше камер видеофиксации нарушений ПДД. Уже в пятницу, 26 ноября, на автодорогах заработают еще десяток "скрытых камер", которые будут фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. Приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме появились на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей.

Новые камеры типа Каскад будут установлены по таким адресам:

Запорожье:

  • ул. Немировича-Данченко в направлении ул. Лермонтова.

Львов:

  • проспект Святого Иоанна Павла II, в направлении проспекта Червоной Калины;
  • ул. Княгини Ольги в направлении ул. Владимира Великого.

Тернополь:

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  • проспект Степана Бандеры в направлении ул. Евгения Коновальца.

Донецкая область

  • на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.

Николаевская область:

  • на 139 км+684 автодороги М-14 возле села Константиновка;
  • на 200 км+036 автодороги Н-24 в направлении Николаева.

Ровенская область:

  • на 394 км+318 автодороги М-06 в направлении Львова;
  • на 328 км+826 автодороги М-06 в направлении Киева.

Харьковская область:

  • на 49 км+934 автодороги Р-46 в направлении ул. Шевченко город Богодухов.

Общее количество комплексов автоматической фотовидеофиксации на украинских дорогах достигло 246. Они работают в 24 городах и на трассах 15 областей. До конца года количество камер обещают увеличить до 270, а в 2022 году – добавить еще 210 и расширить их функционал.

Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения охватывают почти все аспекты ПДД: меняются знаки, разметка, ограничение скорости и классификация дорог. Затронут нововведения и велосипедистов, которые расширили их права на дороге.

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