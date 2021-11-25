На украинских дорогах появились новые камеры автофиксации: адреса, карта

Комплексы автофиксации появились в городах и на трассах. До конца года их количество доведут до 270.
Украина устанавливает все больше камер видеофиксации нарушений ПДД. Уже в пятницу, 26 ноября, на автодорогах заработают еще десяток "скрытых камер", которые будут фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. Приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме появились на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей.
Новые камеры типа Каскад будут установлены по таким адресам:
Запорожье:
- ул. Немировича-Данченко в направлении ул. Лермонтова.
Львов:
- проспект Святого Иоанна Павла II, в направлении проспекта Червоной Калины;
- ул. Княгини Ольги в направлении ул. Владимира Великого.
Тернополь:
- проспект Степана Бандеры в направлении ул. Евгения Коновальца.
Донецкая область
- на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.
Николаевская область:
- на 139 км+684 автодороги М-14 возле села Константиновка;
- на 200 км+036 автодороги Н-24 в направлении Николаева.
Ровенская область:
- на 394 км+318 автодороги М-06 в направлении Львова;
- на 328 км+826 автодороги М-06 в направлении Киева.
Харьковская область:
- на 49 км+934 автодороги Р-46 в направлении ул. Шевченко город Богодухов.
Общее количество комплексов автоматической фотовидеофиксации на украинских дорогах достигло 246. Они работают в 24 городах и на трассах 15 областей. До конца года количество камер обещают увеличить до 270, а в 2022 году – добавить еще 210 и расширить их функционал.
Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения охватывают почти все аспекты ПДД: меняются знаки, разметка, ограничение скорости и классификация дорог. Затронут нововведения и велосипедистов, которые расширили их права на дороге.
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