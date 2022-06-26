На Юге ВСУ нанесли пять авиаударов по врагу: уничтожены два склада боеприпасов и огневая точка

Воздушные силы ВСУ ударили по оккупантам с неба / Фото facebook.com/kpszsu

Авиация вооруженных сил Украины нанесла пять ударов по скоплению российской военной техники, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений на Юге Украины.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, зафиксированные потери противника за сутки составили: 24 оккупанта, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожены два вражеских полевых склада боеприпасов и огневая точка.

Сообщается также, что путинские солдаты увеличили плотность обстрелов почти в 1,5 раза на южном направлении. При этом они не создают новых ударных группировок и пытается истощить украинские войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

По южному Криворожью враг ударил реактивными системами залпового огня, повредив частные дома, социальную инфраструктуру. Потерь среди местного населения нет.

"На временно оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей российские военные похищают родственников украинских военных, в том числе и детей. Личные данные их находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, Россия опасается сокрушительных ударов по своей авиации со стороны ВСУ, поэтому ее боевые самолеты уже больше 2 месяцев не залетают в районы, которые контролирует Киев. Авиация врага теперь действует дистанционно.

Другие новости: