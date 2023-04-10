"Слив" документов Пентагона: фронтовая ПВО Украины истощится в мае — в ВСУ ответили

Система ПВО ВСУ на линии фронте уже к 23 мая может быть истощена, пишет The New York Times.

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Западные СМИ пишут о проблемах с ПВО Украины на фронте / АрміяInform

Фронтовая противовоздушная оборона Украины может истощиться уже к концу мая. Такой сценарий не исключают в Пентагоне.

Об этом идет речь в материале The New York Times, которая ссылается на "слив" секретных документов Минобороны США.

Уточняется, что по расчетам американских военных, система ПВО ВСУ на линии фронте уже к 23 мая будет истощена. Это может стать причиной перевода сети ПВО вглубь украинской территории.

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При этом не исключается, что такая ситуация может спровоцировать более активное применение авиации российскими оккупантами.

На прогнозы, которые опубликовали в американской прессе, уже отреагировали в Вооруженных силах Украины.

В частности, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не стал отрицать, что Украина испытывает некоторую нехватку зенитных боеприпасов. Вместе с тем он подсказал выход из складывающейся ситуации. По его словам, западные системы ПВО могут решить эту проблему и перекрыть потери.

"Вопрос в цифрах. Чтобы полностью заменить их, нам нужно много систем, и я не скажу вам, сколько", — добавил Игнат.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.

Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.

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