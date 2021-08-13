"Набросилась со шваброй": муж участницы шоу Панянка-селянка признался, за что убил супругу

Татьяну Осадчую нашли мертвой / скриншот

Участницу проекта Панянка-Селянка Татьяну Осадчую обнаружили мертвой в собственной квартире, на ее теле было множество ножевых ран. Выяснилось, что преступление совершил 51-летний муж женщины, его уже задержали.

В день трагедии между супругами возникла ссора. Мужчина схватился за нож и несколько раз ударил Татьяну. От полученных ранений она умерла на месте. Кроме следов побоев эксперты выявили на руках убитой многочисленные ножевые порезы. Подозреваемый впоследствии признался, что убил Осадчую из-за того, что она "набросилась на него со шваброй", передает Obozrevatel.

По словам знакомых, между супругами часто возникали ссоры. В частности, соседи говорят, что Осадчая часто жаловалась на агрессию со стороны мужа. С мужчиной она стала жить вместе с весны 2021 года.

Подруга Татьяны говорит, что она была довольно вспыльчивой и могла сразу же высказать все, что думает прямо в лоб. Еще одна знакомая отметила, что Осадчая была сильной, смелой и успешной женщиной.

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Кроме шоу Панянка-Селянка, Татьяна Осадчая также была участницей музыкальной группы Суперперсик. Собственно, себя она так и называла, так как гордилась своими формами, не признавала диеты и любила, чтобы на нее обращали внимание.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.