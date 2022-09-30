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"Начнется хаос": Данилов высказался о возможном ударе по Украине "грязной бомбой"

30 сентября 2022, 18:22

Применение ядерного оружия недопустимо, поскольку есть определенные международные обязательства, отметил секреьарь СНБО.

Данилов, ядерное оружие
Данилов высказался об угрозе ядерного удара со стороны РФ / ua.depositphotos.com, УНИАН

В том случае, если Россия все-таки осмелится применить проти Украины ядерное оружие, мир должен дать быстрый и решительный ответ. В обратном случае воцарится хаос, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона 30 сентября.

"Если будет применение ядерного оружия, а мир на это не будет реагировать, то тогда ядерное оружие, так называемую "грязную бомбу" будет иметь такое количество стран, что в мире начнется хаос", - заявил он.

Секретарь СНБО также обратил внимание на то, что применение ядерного оружия недопустимо, поскольку есть определенные международные обязательства.

"Если Россия считает, что не может выполнять эти обязательства, ну давайте будем смотреть, как мир будет реагировать, если это произойдет", - заявил Данилов.

Аннексия РФ территорий Украины

Сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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СНБО война в Украине военная агрессия РФ Алексей Данилов
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