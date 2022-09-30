Россию ждет крах: мобилизация Путина закончится катастрофой для РФ - Данилов

Алексей Данилов спрогнозировал России катастрофу из-за мобилизации / Фото Reuters, росСМИ

Частичная мобилизация, которую объявил российский диктатор Владимир Путин, закончится для РФ полной катастрофой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, нужно лишь немного подождать.

Крах РФ наступит, когда россияне начнут получать первые гробы с телами погибших мобилизованных. Ведь погибшие будут уже не условными контрактниками, а мужчинами, которых на убой отправил сам Путин.

"Это люди, которых призвал непосредственно Путин якобы защищать Россию – от кого защищать, непонятно – потому что мы же на их территорию не нападали. Мы находимся на территории нашей страны, мы защищаем ее. Мы осознаем, что вся эта армия останется или там, сюда не дойдет, или они будут утилизированы, как это безупречно делают ВСУ, за что им большое спасибо", – сказал секретарь СНБО 29 сентября в эфире программы Говорит великий Львов.

Данилов добавил, что большинство мобилизованных являются выходцами из мусульманских регионов РФ, в частности из Татарстана и Дагестана.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

Тем временем жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Если этого не произойдет, люди обещают выйти на массовые протесты.

В Махачкале к протестам против мобилизации присоединились и местные женщины. Они заявили, что не желают отпускать своих мужей и сыновей на войну.

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