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Националисты требовали ареста журналистов Интера и провели акцию у телеканала Наш

6 февраля 2021, 18:46

Активисты считают, что Интер следует закрыть вслед за 112 Украина, ZiK и NewsOne.

У телеканала Наш прошла новая акция, однако обошлось без штурма здания / Страна

В субботу, 6 февраля, сторонники организации Братство Дмитрия Корчинского у пытались провести акцию у телеканала Интер. Активисты требовали закрытия телеканала с последующим арестом журналистов и передачей их для обмена пленными. Далее они отправились к телеканалу Наш, где около 70 человек протестовали в поддержку санкций против канала.

Днем Корчинский на своей странице в социальной сети Facebook еще днем анонсировал проведение акции. Он заявил, что Москва после санкций против каналов Медведчука усилила финансирование телеканалов Наш и Интер. Согласно его информации, владельцы Интера Фирташ и Левочкин распоряжаются активами канала не совсем законно, так как в свое время они не расплатились за телеканал с Валерием Хорошковским, который сейчас в хороших отношениях с президентом Зеленским.

"Думаю, Хорошковский может быстро забрать акции "Интера", если будет в этом заинтересован, например, если Зеленский предложит ему взяться по реализации экономических реформ в государстве", - написал Корчинский.

Также он заявил, что телеканал Наш является "пропагандистским рупором оккупантов", нарушающим законодательство. Владельца канала Евгения Мураева он обвинил в неуплате налогов.

Националисты пытались провести акцию у телеканала Интер/ Telegram-канал PavlovskyNews
Националисты пытались провести акцию у телеканала Интер / Telegram-канал PavlovskyNews
Националисты пытались провести акцию у телеканала Интер / Telegram-канал PavlovskyNews

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, акция националистов, анонсированная на 17:00, быстро завершилась, после чего они отправились к телеканалу Наш.

"В то же время наш сотрудник, находящийся под зданием Интера, говорит, что там пусто: приехали три человека Корчинского, постояли, сняли видео на телефон и уехали. Осталась только полиция. Скорее всего, активисты сегодня сосредоточили основные усилия на борьбе с телеканалом Наш", - пишут журналисты.Читайте такжеНационалисты объявили об акции по закрытию телеканала Наш

По информации издания Страна, у телеканала Наш в акции приняли участие около 70 человек. Они требовали, чтобы ведущий Макс Назаров вышел к ним на разговор, однако дискуссия не состоялась. Штурма телеканалов Интер и Наш не было.

Акция у телеканала Наш прошла без происшествий / Страна
Акция у телеканала Наш прошла без происшествий / Страна
Акция у телеканала Наш прошла без происшествий / Страна

Примечательным моментом стало участие в мероприятии актрисы Любовь Титаренко. Она пыталась поговорить с участниками акции и заявила, что войну в Украине начали олигархи и националисты. В ответ ей сказали, что из-за таких людей, как Титаренко, в стране и началась война. Под крики "Ганьба" ее увели сотрудники полиции.

Новость дополняется

Интер Дмитрий Корчинский новости Украины канал НАШ
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