Столб дыма, россияне в панике: в Новой Каховке "прилеты" по позициям россиян

В Новой Каховке звучат взрывы / t.me/kavun_ks

В субботу вечером, 13 августа, в оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине зафиксировали "прилеты" по позициям российских оккупантов, сообщает в Facebook местный депутат Сергей Хлань.

"Херсонская область. Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем палить орков!", - отметил он.

Российские СМИ пишут о попадании в районе завода "Сокол". Тем временем Telegram-каналы распространяют фото последствий удара и говорят о взрывах в районе "Электромаша".

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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