"Надо собирать вещи": чиновники РФ будут бежать из приграничных регионов - причина

Провластные источники утверждают, что нужно срочно вывозить родных.

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Власти РФ приграничных с Украиной призадумались над эвакуацией / Коллаж: Главред, фото:Facebook, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Чиновники в РФ хотят вывезти родных подальше от Украины

Оккупанты боятся разрешения США бить по регионам РФ

Российские чиновники в приграничных с Украиной регионах, на фоне разрешения Джо Байдена на использование дальнобойного оружия по территории РФ, начали задумываться об эвакуации своих родственников.

Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на российские медиа.

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Отмечается, что в региональных администрациях обсуждают необходимость "увезти родственников подальше".

Особенно обеспокоены в Воронежской области, где один из чиновников назвал ситуацию плачевной и заявил, что нужно срочно собирать вещи и вывозить родных.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главреда

Чиновники начали изучать "карты радиуса поражения ракет" и потенциальные цели для ударов ВСУ, среди которых упоминают аэродром Балтимор на окраине Воронежа и крупные промышленные объекты. При этом отмечается, что аэродром уже ранее атаковали украинские дроны.

В Белгородской и Курской областях ситуация воспринимается местными властями спокойнее.

"Нервы беречь надо, они пригодятся", - указал росмедиа знакомый с ситуацией источник.

Байден дал разрешение на удары вглубь РФ - что известно

В воскресенье 17 ноября Главред писал, что Байден разрешил Украине бить по России ракетами большой дальности. Скорее всего, это будет применено для защиты собственных сил в Курской области на западе РФ.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Решение США, по его мнению, может изменить ход боевых действий.

Кроме этого, СМИ раскрыли важный нюанс. По данным иностранного издания, Киеву якобы сообщили о решении относительно ударов вглубь РФ три дня назад.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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