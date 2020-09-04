Нафтогаз пригрозил городам Украины проблемами с отоплением - в чем причина

В Нафтогазе припугнули отключением отопления зимой / УНИАН

В Нафтогазе заявили, что долги за полученный ранее, но не оплаченный до сих пор ресурс, имеют 98 предприятий теплоэнергетики из более 60 городов.

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Компания опубликовала список предприятий должников, в том числе из Киева, Одессы, Харькова, Днепра.

"Своевременный старт отопительного сезона в ряде украинских городов под угрозой из-за долгов 98 поставщиков тепла", - подчеркнули в Нафтогазе.

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Чтобы избежать перебоев с поставками газа, предприятия теплоэнерго должны оплатить не менее 90% от полученного газа, напомнили в НАК.

Долг предприятий теплоэнерго перед Нафтогазом на 1 сентября составлял 67,4 млрд грн.

Напомним, ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о том, что цены на газ резко выросли в связи с рыночной тенденцией. Он подчеркнул, что перед зимним сезоном цены резко растут после летнего падения.