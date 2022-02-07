"Нагло врут в глаза": украинские заробитчане рассказали, как их обманывают с работой в Польше

Заробитчане из Украины пожаловались, как нелегко им приходится жить и работать в Польше / УНИАН

Украина - в топ-10 стран по числу эмигрантов. Наши соотечественники активно едут на заработки в соседние страны, в частности - в Польшу. В октябре 2021 года в Польше трудоустроили рекордное количество иностранцев, большинство из них – украинцы.

Украинские заробитчане компенсируют дефицит на рынке труда и соглашаются на самую тяжелую и низкооплачиваемую работу. Жизнь и работа украинцев в Польше - далеко не "сахар". Чаще всего граждане жалуются на агентства по трудоустройству, которые дают обещания, а потом не могут их выполнить.

Украинцам в Польше часто приходится по несколько месяцев жить в общежитиях, в комнатах на 4-5 человек. Работать при этом приходится с утра и до самой ночи. Если работать меньше, зарплата будет невысокой.

"Жилье для людей скотское. Мужчины и женщины живут в одной комнате, дверей нет, просто занавеска тюлевая, кухня на 18 человек", – рассказал на специализированном форуме украинец, который поехал на работу в Польшу, пишет Obozravatel.

Обманывают украинцев и в том, что касается зарплаты. Польские заводы готовы платить агенствам за то, что они привозят к ним дешевую рабочую силу из Украины. Сами заробитчане также платят агенствам за такие вакансии, но когда приезжают на место, то ситуация оказывается совсем иной.

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"Пообещали хорошую работу с хорошей оплатой, заплатил за вакансию 150 евро, а когда приехал на место, то понял, что развели и с оплатой, и работа такая себе. А потом ещё и узнал, что эта вакансия бесплатной должна быть, т.к. завод этой конторе и так деньги платит за то, что они людей находят", – пожаловался украинец.

Читайте такжеВ Польше болеть нельзя: украинский заробитчанин рассказал о горьком опыте лечения"Предлагают работу на складе в 2000 злотых (14 тыс. грн) зарплатой, когда заплатил за вакансию в 4-6 тыс. (24-42 тыс. грн)", – рассказала другой заробитчанин.

После жалобы ему пообещали предоставить другую работу, однако в течение трех недель предложение так и не поступило.

"Что касается самой работы, то я вообще молчу. Обещали что будет достаточно часов, оказалось, что вместо 12 часов дадут всего-лишь 7-8. Одно разочарование! Людям врут просто нагло в глаза", – рассказала украинка.

Как сообщал Главред, за 10 месяцев 2021 года выехали из Украины и не вернулись более 600 тысяч граждан. Этот показатель является самым высоким за последние 11 лет.

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