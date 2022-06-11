Находить взаимопонимание поздно, РФ надо "поставить на место" – Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время "успокаивать" руководство России прошло, а сейчас весь мир должен "поставить его на место".

В ходе выступления на 19-м Азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue он подчеркнул, что Украина уважает международное право, суверенитет и территориальную целостность каждого государства.

"Но, пожалуйста, не забывайте, что война ведется на нашей территории. Это война на нашей земле. Поэтому мы оказываем давление на Россию, на нашу землю. Уже не надо успокаивать военно-политическое руководство Российской Федерации. Уже слишком поздно. Нам нужны были превентивные санкции, когда с ними нужно было говорить ежедневно, внедрять конкретные финансов-экономические санкции до полномасштабного вторжения", - сказал глава государства.

"Теперь нет серой зоны. Если вы сейчас за мир, то вы поддерживаете Украину, если вы поддерживаете эту конкретную войну, то вы находите взаимопонимание с Российской Федерацией. Вот и все. Слишком поздно это обсуждать. Это политическая игра и не более того. И я думаю, что сегодня весь мир должен поставить на место руководство России. И их место – на их территории. И там они должны жить, и решать, что им делать", - добавил Зеленский.

Читайте такжеНа крупном форуме в Азии Зеленский жестко раскритиковал РФ: появился фейк о демарше делегации КНР

Напомним, ранее появился фейк о том, что во время выступления Зеленского якобы зал покинула китайская делегация.

Вместе с тем появилось опровержение этой информации - никто не покидал зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue.

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