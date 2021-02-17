Налог на Google и не только: в Кабмине раскрыли детали законопроекта

Бюджет Украины благодаря новому закону сможет получить около 3 млрд грн налогов от мировых корпораций – Ткаченко / GettyImages

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №4184 о "налоге на Google" должен ликвидировать ситуацию, при которой мировые технологические корпорации, в отличие от украинских компаний, не платят налог на добавленную стоимость. Налог будет оплачивать корпорация, закон не имеет отношения к рядовым пользователям социальных сетей или поисковых систем.

Международные корпорации заплатят налог на НДС за предоставления перечня услуг, среди которых продажа игр, платный доступ к электронным ресурсам, предоставление рекламных услуг в Интернете, рассказал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам министра, после принятия закона Украина сможет получить около 3 миллиардов гривен налоговых поступлений в год.

Какие услуги могут попасть под налогообложение

Продажа электронных книг, текстов и изображений

Продажа аудио, видео, игр, азартных игр и услуг, предлагающих участие в таких играх

Предоставление платного доступа к различным электронным ресурсам

Поставки программного обеспечения и соответствующие обновления

Реклама услуг в Интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах

Читайте также"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризамиТкаченко подчеркнул, что налог на добавленную стоимость на предоставление цифровых услуг в Украине станет новшеством для государства, однако не удивит мировые корпорации, так как такие требования существуют во многих развитых странах.

"Налог на Google" – новости