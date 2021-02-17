Налог на Google и не только: в Кабмине раскрыли детали законопроекта

Закон не будет распространяться на рядовых пользователей соцсистем и поисковиков, утверждает Александр Ткаченко.
Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №4184 о "налоге на Google" должен ликвидировать ситуацию, при которой мировые технологические корпорации, в отличие от украинских компаний, не платят налог на добавленную стоимость. Налог будет оплачивать корпорация, закон не имеет отношения к рядовым пользователям социальных сетей или поисковых систем.
Международные корпорации заплатят налог на НДС за предоставления перечня услуг, среди которых продажа игр, платный доступ к электронным ресурсам, предоставление рекламных услуг в Интернете, рассказал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По словам министра, после принятия закона Украина сможет получить около 3 миллиардов гривен налоговых поступлений в год.
Какие услуги могут попасть под налогообложение
- Продажа электронных книг, текстов и изображений
- Продажа аудио, видео, игр, азартных игр и услуг, предлагающих участие в таких играх
- Предоставление платного доступа к различным электронным ресурсам
- Поставки программного обеспечения и соответствующие обновления
- Реклама услуг в Интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах
Читайте также"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризамиТкаченко подчеркнул, что налог на добавленную стоимость на предоставление цифровых услуг в Украине станет новшеством для государства, однако не удивит мировые корпорации, так как такие требования существуют во многих развитых странах.
"Налог на Google" – новости
- Законопроект, предусматривающий введение налога на добавленную на предоставление мировыми технологическими корпорациями цифровых услуг в Украине, был проголосован Верховной Радой в первом чтении в среду, 17 февраля. Инициативу поддержали 286 парламентариев.
- Если законопроект будет принято в целом, не исключено, что в Украине могут значительно подорожать компьютерные игры.