Почему Украина только сделает себе хуже налогом на Google

В Украине хотят ввести так называемый налог на Google / Reuters

Вопросы относительно "налога на Google", который хотят ввести в Украине законопроектом 4184, не так просты, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, Гугл зарабатывает свои миллиарды преимущественно на своих платных рекламных инструментах для рекламодателей. Поверьте, 5 долларов из клика-это реально миллиарды, а 25 долларов за клик – это уже проблема с тем, куда девать деньги.

В Украине рекламодателей очень много (думаю, речь идет о миллионах), и большинство из них рекламируют свои услуги именно в Украине, то есть для пользователей Гугла, которые обитают на таможенной территории Украины. Сам Google платит свои налоги в стране регистрации - в США. Но если он получает деньги от украинцев, которые рекламируют свои товары и услуги для украинцев, то здесь возникает ситуация, когда вроде бы услуга оказана внутри страны и за это должен начисляться НДС (ведь получается, что это бизнес внутри страны, поэтому не должно быть оснований для возврата НДС). Но вот здесь и возникает коллизия, потому что формально вроде контрагент – за пределами Украины, но фактически это украинские деньги за услуги для украинцев.

Ключевой вопрос: а чей тогда Интернет? Можно ли считать услугу американской компании, предоставленную через Интернет, предоставленной на территории Украины, ведь с Украины состоялся только вход в того вашего Интернета.

То есть где фактически была предоставлена услуга - в пределах или за пределами таможенной территории Украины? Могут ли украинские пользователи Интернета считаться таможенной территорией Украины или все же Интернет не принадлежит никому и не может никому принадлежать? И можно ли "местом получения прибыли" считать украинских пользователей Интернет, которые заплатили американскому сервису? Вопросы эти сложные и не имеют простого ответа. Если твоя страна не называется Балалайня, где принципы разговора с бизнесом по-чекистски простые - или ты платишь, или убираешься отсюда.

Читайте также"Резкий рост цен товаров и услуг" налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризамиМеждународный бизнес, как правило, выбирает первую опцию и просто перекладывает эти расходы на конечных пользователей. Тамошние пользователи как-то не привыкли спорить с властями, поэтому молча платят. Стоят себе на коленях, тихонько себе под нос протестуют (чтобы никто не услышал), но добросовестно платят. То есть за поребриком всем так нормально.

Так ли это в Украине – большой вопрос. Потому что рынок Балалайни мировые гиганты не могут себе позволить потерять. А украинский – могут. То есть у украинской власти должны быть мощные аргументы как для Google, Facebook, Amazon, так и для украинских пользователей и их рекламных сервисов, которым, в случае принятия законопроекта, придется платить больше.

И, несмотря на аргументы обеих сторон, диалог все равно сведется к тому "кто кого продавит", иначе говоря: кто будет более готовым "идти до конца". И кстати, давление в стиле "либо платите, либо убирайтесь вон" - такой себе пиар-ход для страны, мечтающей об улучшении инвестиционного климата. Здесь либо трусы, либо крестик. Вместе оно как-то не работает.

Константин Корсун, специалист по информационной безопасности, организатор ежегодной конференции по кибербезопасности UISGCON, соучредитель компании "берега секьюрити", специально для Главреда